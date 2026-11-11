Акимат Атырауской области планирует проверять проектно-сметную документацию с помощью искусственного интеллекта ещё до выхода проектов на конкурс. Это позволит заранее выявлять ошибки в документах, завышенные цены и риски для будущей стройки. Вопрос обсуждался на встрече акима области Болата Акчулакова с представителями казахстанской компании Armeta. Внедрение таких инструментов — часть работы по созданию в регионе системы Smart City.

Armeta разрабатывает систему искусственного интеллекта для Государственной экспертизы. По словам представителей компании, каждый поступающий туда проект автоматически проходит около ста проверок, обработка занимает в среднем шесть минут. Система сама сортирует документы, сверяет лицензии подрядчиков и правильность расчётов в сметах, а все несоответствия сразу подсвечивает эксперту. Данные обрабатываются на суперкомпьютере внутри Казахстана.

Болат Акчулаков обозначил, какие задачи должна решать такая система в Атырауской области.

— Сейчас часто бывает так: конкурс провели, подрядчика определили, начали строить — и только тогда обнаружили проблему. Потом объект превращается в долгострой. Мы хотим это исключить. Прежде чем проект уйдёт на конкурс, он должен пройти через это сито, — сказал аким.

По словам главы региона, система должна оценивать не только соответствие документации нормам, но и то, правильно ли подобраны конструкции и материалы для конкретного здания с учётом атырауских грунтов. Сметы предлагается сверять с актуальными рыночными ценами с учётом логистики региона, а подрядчики должны открыто подтверждать стоимость закупок. Ещё одно направление — связать проверку проектов с цифровым кадастром, чтобы до начала стройки видеть подземные коммуникации, охранные зоны и пересечения земельных участков. Представители Armeta также показали, как система находит в сметах импортные материалы, у которых есть аналоги казахстанского производства.

Также обсуждались перспективы использования видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов для контроля строительных площадок, а в дальнейшем — интеграция этих инструментов с цифровой картой региона и геоинформационными системами. Это позволит сопоставлять проектные решения с фактическим состоянием объектов и своевременно выявлять возможные нарушения.

Аким предложил проверить через новую систему готовые проекты, которые планируется реализовать в следующем году. Для начала Armeta проанализирует проекты, которые уже получили положительное заключение Госэкспертизы, но строительство по ним ещё не началось. Это позволит на реальных объектах оценить точность работы искусственного интеллекта.

Компания адаптирует систему под задачи региона и подготовит предложения по этапам внедрения. Параллельно планируется обучать местных специалистов, которые будут работать с системой, в том числе на базе создаваемого в Атырау IT-хаба.