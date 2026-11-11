Мощность Атырауского осетрового завода вырастет почти в полтора раза

Под руководством акима Атырауской области Болата Акчулакова рассмотрены вопросы модернизации Атырауского осетрового рыбоводного завода. После завершения работ предприятие сможет выращивать 7,4 млн мальков осетровых в год вместо нынешних 5 млн. Молодь выпускают в естественную среду, чтобы сохранить популяцию осетровых в Урало-Каспийском бассейне.

Модернизацию проводят акимат области и Министерство сельского хозяйства по поручению Главы государства. Под расширение завода выделено 17 гектаров земли. Предприятие работает на двух участках, «Жанаталап» и «Еркинкала», и было создано в результате объединения Урало-Атырауского и Атырауского заводов.

На участке «Жанаталап» первый этап модернизации завершён, сейчас идёт второй. В производственном цехе закончен капитальный ремонт, установлено оборудование замкнутой системы водоснабжения и вентиляции, подготовлены рыбоводные бассейны и резервуары. Также обустраиваются 32 бассейна для выращивания дафнии — мелких рачков, которыми кормят молодь. Основные работы планируется завершить до конца ноября 2026 года, работы на насосной станции — до конца года.

На участке «Еркинкала» предстоит третий этап. Сейчас проводится тендер по выбору подрядчика. Стоимость работ составляет 1,5 млрд тенге.

Болат Акчулаков подчеркнул, что зарыбление Каспийского моря и его притоков — важная задача для сохранения водных биоресурсов региона. Он поручил не допустить срыва сроков модернизации участка «Еркинкала».

Кроме того, аким поручил рассмотреть возможность выращивать больше молоди, чтобы передавать её местным рыбным хозяйствам. Это позволит наращивать производство товарной осетровой продукции, в том числе мяса и икры.

Сохранение и воспроизводство осетровых — общая задача пяти прикаспийских государств: Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. Страны сотрудничают в рамках межгосударственного соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря, и одно из направлений этой работы — искусственное воспроизводство осетровых с выпуском молоди в естественную среду.