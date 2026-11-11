В четверг, 12 ноября, аким Атырауской области Болат Акчулаков посетит Курмангазинский район с рабочим визитом.

В рамках визита в 11:00 в районном Доме культуры имени С. Кошекбаева в селе Курмангазы состоится встреча главы региона с жителями района.

По завершении встречи, в 12:30, в этом же здании аким области проведёт личный приём граждан.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (71233) 2-13-76.