Болат Акчулаков встретился с жителями Кызылкогинского района

Развитие сельского хозяйства, строительство социальных объектов, состояние дорожной инфраструктуры и решение коммунальных проблем стали основными темами встречи акима Атырауской области Болата Акчулакова с жителями Кызылкогинского района.

В начале встречи глава региона рассказал о результатах проделанной работы, реализуемых проектах и планах по дальнейшему развитию района.

Одним из основных источников экономического роста района остаётся сельское хозяйство. За девять месяцев этого года объём произведённой продукции достиг 16 млрд тенге. Для поддержки местных сельхозтоваропроизводителей в 2025–2026 годах выделено 758 млн тенге субсидий. Ещё 96 проектов на общую сумму 1,4 млрд тенге получили поддержку через кредитование.

Особое внимание уделяется развитию образовательной инфраструктуры. В прошлом году модернизацию прошли четыре школы. В этом году ремонтные работы проведены в средней школе имени Ы. Шорекова в селе Миялы. Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация для реновации школ имени Б. Аманшина, Г. Сланова, Ш. Еркинова и школы в селе Мукыр. При наличии финансирования строительные работы планируется начать в следующем году.

В селе Жамансор завершено строительство основной школы на 80 мест и интерната на 30 мест. В сентябре этого года они приняли первых учеников. В Карабау продолжается строительство начальной школы на 150 мест, которую планируется открыть до конца 2027 года.

Продолжается развитие социальной инфраструктуры и для молодёжи. В прошлом году в селе Сагыз школа искусств и Молодёжный центр переехали в новые здания.

Параллельно укрепляется материально-техническая база здравоохранения. В селе Мукыр завершено строительство пристройки к амбулатории, а в Жантереке и Жамансоре построены медицинские пункты. Сейчас объекты оснащаются необходимым оборудованием, их открытие запланировано на декабрь этого года. Следующим этапом станет капитальный ремонт районной больницы. Начать строительные работы намерены до конца года.

Важным направлением остаётся обеспечение жителей жильём. В 2025 году при спонсорской поддержке в районе построен трёхэтажный 60-квартирный дом. Кроме того, за счёт бюджетных средств приобретено 69 домов для нуждающихся граждан. В этом году куплено ещё 28 домов, 18 из них уже переданы новым владельцам. Остальные планируется вручить до конца года. Всего на текущий год предусмотрено приобретение 36 домов.

Значительные изменения ожидаются и в дорожной инфраструктуре. В прошлом году завершено строительство автодороги «Тайсойган – Миялы» протяжённостью 45 км. Сейчас продолжается строительство дороги «Миялы – Ойыл» протяжённостью 18 км и средний ремонт трассы «Сагыз – Миялы» протяжённостью 115 км. Завершить эти работы планируется до конца 2027 года. Строительство автодороги «Мукыр – Кульсары» протяжённостью 153 км должно закончиться до конца текущего года.

Работы ведутся и на улицах населённых пунктов. В районе началась реализация 11 проектов по строительству и ремонту внутрисельских дорог общей протяжённостью 97 км. В Миялы предусмотрено два проекта на 32 км, в Сагызе — два на 17,7 км, в Мукыре — три на 19,8 км. Ещё четыре проекта общей протяжённостью 27,5 км реализуются в сёлах Жангельдин, Жаскайрат, Коныстану и Карабау. Полностью завершить работы планируется в 2027 году.

Продолжается обновление культурной инфраструктуры района. В настоящее время в четырёх сёлах строятся новые Дома культуры: на 300 мест в Карабау и Жангельдине, на 400 мест в Мукыре и на 500 мест в Миялы. Завершить строительство всех объектов планируется в следующем году. Они станут площадками для проведения культурных мероприятий и творческого развития жителей.

Активно развивается и спортивная инфраструктура. Ранее новые спортивные комплексы открылись в Тасшагыле, Жаскайрате, Карабау и Караколе. В этом году завершено строительство спорткомплекса в Коныстану, а также нового стадиона в Сагызе, который планируется в ближайшее время ввести в эксплуатацию.

Строительство спортивных объектов также началось в Мукыре, Жангельдине и Тайсойгане. В Сагызе проводится реконструкция детской спортивной школы с возведением пристройки. Завершить все эти проекты планируется до конца 2027 года.

В рамках республиканской программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов в Атырауской области предусмотрено обновление девяти объектов. Вокзал в Сагызе уже полностью реконструирован и введён в эксплуатацию. На станциях Мукыр и Жамансор строительные работы продолжаются.

Отдельное внимание уделяется снижению риска подтоплений. В прошлом году начались работы по увеличению пропускной способности рек Ойыл и Ногайты, расчистке и углублению русел, а также укреплению берегов. В этом году работы на участках протяжённостью 69,1 км на реке Ойыл и 4,7 км на реке Ногайты полностью завершены.

Вместе с тем в ходе встречи были обозначены вопросы, требующие дополнительного внимания. В частности, Болат Акчулаков подчеркнул необходимость соблюдения сроков и качества работ по реконструкции железнодорожных вокзалов. Акиму района Канату Азмуханову поручено усилить контроль за строительством и обеспечить своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

После доклада встреча продолжилась в формате открытого диалога. Жители подняли вопросы развития спорта и сельского хозяйства, ремонта дорог, строительства Домов культуры, установки камер видеонаблюдения, обеспечения сеном и питьевой водой. Также были затронуты вопросы обустройства тёплых остановок и развития рыбного хозяйства, в том числе кадрового обеспечения этой отрасли.

Болат Акчулаков ответил на обращения жителей и поручил акиму района и руководителям профильных ведомств проработать озвученные проблемы, а также рассмотреть поступившие предложения в рамках действующего законодательства.

По завершении встречи глава региона провёл личный приём граждан.