Болат Акчулаков встретился с жителями Индерского района

Развитие инфраструктуры, обеспечение жильём, решение коммунальных проблем и повышение качества социальных услуг стали основными темами встречи акима Атырауской области Болата Акчулакова с жителями Индерского района.

В начале встречи глава региона рассказал о реализуемых проектах, обозначил приоритетные направления развития района и остановился на вопросах, требующих дополнительного внимания.

Одним из приоритетов остаётся развитие образовательной инфраструктуры. В посёлке Индербор строится школа на 300 мест с общежитием на 200 мест, завершить объект планируется в следующем году. В селе Есбол возводится школа на 320 мест, её сдача намечена на конец текущего года.

Продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В сёлах Коктогай и Бодене завершено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В Елтае такой объект планируется сдать в первом квартале 2027 года. В Индерборе строятся мини-футбольное поле и зал борьбы. Ещё один спортивный объект возводится на территории школы в селе Жарсуат, завершить работы планируется до конца года.

В дорожной сфере работы ведутся как в районном центре, так и в сельских населённых пунктах. В Индерборе строятся автомобильные и пешеходные дороги в микрорайонах Болашак и Восточный протяжённостью 12 и 5 км соответственно. Также продолжается реконструкция внутрипоселковых дорог. В Курылысе строится 1,6 км дорог, в Жарсуате — 3 км, в Бодене — 3,7 км. Завершить указанные проекты планируется в 2027 году.

Отдельное внимание уделяется обеспечению жителей жильём. С 2022 года из аварийных домов переселён 151 человек. В этом году в сёлах Жарсуат и Бодене новое жильё получили 39 семей. До конца года планируется переселить жителей трёх многоквартирных домов на улице М. Жумабаева в Индерборе, а также аварийного дома на участке НПС.

Для многодетных семей и других социально уязвимых категорий граждан в этом году предусмотрено 23 квартиры: 10 — в Елтае, 6 — в Жарсуате и 7 — в Бодене. На сегодняшний день предоставлено семь квартир. Кроме того, для жителей, ожидающих получения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, подготовлено 283 участка с инженерно-коммуникационной инфраструктурой. До конца года планируется предоставить ещё 903 участка.

С учётом роста населения и спроса на жильё в Индерборе также прорабатывается вопрос завершения строительства пятиэтажных 80-квартирных домов на 11 участках. Необходимые расчёты рассматриваются областной бюджетной комиссией.

В районе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. В селе Аккала производительность установки по очистке воды увеличена с 300 до 1 200 кубометров в сутки. В Индерборе капитально отремонтировано 2 км центрального водопровода по улице Тухфатова и проложено 16 км летнего водопровода в микрорайоне Болашак. Кроме того, к централизованной канализации подключена 11 улиц. На участке НПС капитально отремонтировано 703 метра газопровода, а в селе Елтай завершено строительство системы газоснабжения.

В рамках развития предпринимательства и привлечения инвестиций в районе запланирована реализация восьми проектов на общую сумму 588 млн тенге. Шесть проектов уже запущены, благодаря чему создано 19 рабочих мест. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими инвесторами по вопросам добычи и переработки мергеля и калийных солей.

Важным направлением остаётся восстановление оросительной инфраструктуры. Продолжается реконструкция канала Багырлай. Реализация проекта позволит улучшить водоснабжение орошаемых земель, сократить потери воды и создать условия для дальнейшего развития сельского хозяйства.

В этом году в район привлечены 10 врачей, на их социальную поддержку выделено 64,5 млн тенге. Работа по привлечению медицинских специалистов ведётся совместно с профильными вузами.

Вместе с тем в районе сохраняется ряд проблемных вопросов, требующих принятия дополнительных мер. Так, по ремонту реабилитационного центра на улице Ш. Уалиханова в Индерборе ведутся судебные разбирательства в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств. Договоры на строительство спортивных площадок при школах имени М. Ауэзова и «Коктем» расторгнуты. Сейчас проводятся необходимые расчёты для завершения работ. Аналогичная ситуация сложилась с пристройкой на 120 мест к школе имени Б. Нысанбаева в селе Коктогай. После расторжения договора определена новая строительная организация. Завершить объект планируется в 2027 году.

Приостановлен и средний ремонт участка автодороги «Атырау – Индер» на отрезке 117–167 км. Причиной стало неисполнение договорных обязательств подрядной организацией «Теміржол құрылыс-Атырау».

В селе Коктогай сохраняется проблема нехватки электроэнергии. Для её решения разрабатывается проект строительства дополнительной подстанции от села Орлик и прокладки электросети до Коктогая.

Ещё один актуальный вопрос — обустройство полигона твёрдых бытовых отходов в Индерборе. Для его полноценного функционирования подготовлен проект подведения электрических, газовых и водопроводных сетей. Сейчас прорабатывается вопрос выделения средств для направления документации на экспертизу. Также рассматривается возможность переноса действующего полигона на земельный участок площадью 15 гектаров, расположенный примерно в семи километрах от посёлка, с левой стороны автодороги Индер – Карабау.

По итогам рассмотрения проблемных вопросов Болат Акчулаков поручил акиму Индерского района Серику Нсанбаеву и руководителям профильных управлений принять необходимые меры по их решению. Глава региона подчеркнул необходимость держать обозначенные вопросы на строгом контроле и обеспечить своевременное исполнение принятых решений.

После доклада встреча продолжилась в формате открытого диалога. Жители смогли напрямую обратиться к главе региона и поднять волнующие их вопросы. Среди них — строительство стадиона, развитие туристического потенциала района и сельского хозяйства, состояние экологии, отсутствие отдельного здания для молодёжи и качество строительных работ.

Болат Акчулаков ответил на поступившие обращения и поручил акиму района и руководителям профильных управлений принять необходимые меры в рамках действующего законодательства.

По завершении встречи глава региона провёл личный приём граждан.