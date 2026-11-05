В Атырау прошёл экологический урок для школьников

В Атырау в рамках программы «Таза Қазақстан – выбор молодежи» в школе №15 имени Абая Кунанбаева для учащихся 6-7 классов прошел экологический урок на тему «Охрана окружающей среды». В познавательном мероприятии приняли участие около 50 школьников.

В ходе урока ученикам представили проекты трех команд, ставших победителями экохакатона JerEcoHub. Они посвящены вопросам контроля, сокращения объема и повторного использования отходов. Знакомясь с проектами, школьники узнали о конкретных способах решения экологических проблем и поняли значимость сортировки и переработки отходов.

По словам координатора проекта Асылханым Ахмуровой, цель подобных встреч – не только рассказать школьникам об экологических проблемах, но и побудить их ответственно относиться к природе в повседневной жизни.

— Знакомясь с проектами команд-победителей, школьники увидели, как можно сокращать количество отходов и дарить им вторую жизнь. Наша цель – приобщать молодое поколение к охране окружающей среды, – сказала она.

В ходе урока ученики также поделились своими мыслями и получили ответы на вопросы, касающиеся защиты природы. Ученица школы №15 Адия Капарова рассказала, что узнала много нового о повторном использовании отходов.

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