Пять новых энергетических проектов реализуют в Атырауской области до 2030 года

Во исполнение поручений Главы государства по обеспечению энергетической безопасности в Атырауской области разработан план развития электроэнергетики до 2034 года.

Документ предусматривает реализацию пяти крупных проектов общей мощностью 1 290 МВт. Необходимость расширения генерации обусловлена ростом потребления электроэнергии, в том числе со стороны новых промышленных проектов.

По данным руководителя управления энергетики и ЖКХ Айдулата Кенжебекова, текущая выработка электроэнергии в регионе составляет 1 266 МВт. В летний период потребность в дополнительных перетоках электроэнергии из соседних энергоузлов составляет 220–270 МВт.

До 2030 года планируется ввод пяти новых объектов: парогазовых установок ТОО «Sterna Power» и «Hualin Energy Ltd» мощностью по 250 МВт, расширение Атырауской ТЭЦ на 210 МВт, строительство ПГТЭС ТОО «KUS» мощностью 330 МВт, а также ветровой электростанции ТОО «Батыс Каспий Энерго» мощностью 250 МВт.

Параллельно с АО «KEGOC» ведётся работа по развитию сетевой инфраструктуры. Строительство линии электропередачи напряжением 500 кВ протяжённостью 604,3 км позволит подключить Западную зону к Единой электроэнергетической системе Казахстана. Завершение проекта запланировано на 2027 год.

Отдельное внимание уделено электроснабжению населённых пунктов Азгирской зоны Курмангазинского района. Сейчас девять населённых пунктов получают электроэнергию из Российской Федерации. Рассматриваются два варианта: строительство газопоршневой электростанции либо высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ протяжённостью 205 км.

– Развитие энергетики должно идти на опережение с учётом перспективного роста потребления. Необходимо обеспечить своевременную реализацию проектов, наращивать собственные генерирующие мощности и повышать надёжность электроснабжения населённых пунктов. При этом важно не допустить дополнительной тарифной нагрузки на население, – отметил аким области Болат Акчулаков.

Также рассмотрен региональный баланс газа на 2024–2040 годы. Аким области поручил проанализировать баланс добычи и потребления газа, определить перспективную потребность и необходимые инвестиции для увеличения собственной добычи.

По итогам совещания профильным управлениям поручено проработать энергетические проекты, обеспечить согласованное развитие генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, а также актуализировать региональный баланс энергетических ресурсов.