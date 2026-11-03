В Махамбетском районе обсудили основные задачи, обозначенные в Послании Президента

В Махамбетском районе Атырауской области состоялась встреча, посвящённая разъяснению основных задач, обозначенных в Послании Главы государства народу Казахстана.

В мероприятии, организованном в Доме культуры «Өнерпаз», приняли участие жители района, депутат Курултая Республики Казахстан Муса Хайруллиев, член Народного Совета Казахстана Назарбек Косшиев и вице-министр национальной экономики Ерлан Сагынаев.

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения благосостояния населения, поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, развития сельского хозяйства и модернизации социальной инфраструктуры.

Вице-министр национальной экономики Ерлан Сагынаев остановился на экономических задачах, обозначенных в Послании, и рассказал о проводимой работе по повышению реальных доходов населения, сдерживанию инфляции, обеспечению ценовой стабильности и развитию предпринимательства.

В свою очередь, член Народного Совета Казахстана Назарбек Косшиев поднял вопросы развития социальной сферы, повышения доступности медицинских услуг и совершенствования реабилитационной помощи детям.

Кроме того, участники обсудили вопросы финансирования сельского хозяйства, развития систем хранения и сбыта продукции, а также обеспечения доступности агрологистических центров для небольших хозяйств. Особое внимание было уделено актуальным для региона вопросам рационального использования водных ресурсов и предотвращения дефицита воды.