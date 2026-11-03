Дефицит сжиженного газа будет полностью покрыт в следующем году

В Послании Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» приоритетное внимание уделено укреплению энергетической безопасности страны и модернизации инфраструктуры. Планы в этом направлении обсудили на встрече с жителями Исатайского района.

На встрече вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров остановился на вопросах, касающихся энергетической инфраструктуры Атырауской области. По его словам, за последние 15 лет территория города Атырау расширилась на 70 процентов. Однако темпам роста города необходимо соответствующее развитие энергетической инфраструктуры.

– В Послании Президента этому вопросу уделено особое внимание. В следующем году мы планируем выйти на профицит по электроэнергии. Это позволит полностью обеспечить потребность региона. Вместе с тем одной из важных задач на повестке дня является устранение дефицита сжиженного нефтяного газа. Сейчас в стране существует дефицит в объеме 146 тысяч тонн. В следующем году планируется полностью покрыть эту потребность за счет отечественного производства, – сказал Ерлан Акбаров.

На встрече также обсуждался план развития возобновляемых источников энергии. В дальнейшем предусмотрено поэтапное увеличение их доли в энергетическом балансе страны. В частности, планируется довести долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии до 15 процентов к 2030 году и до 50 процентов к 2050 году.

Кроме того, вице-министр остановился на потенциале нефтегазовой отрасли Атырауской области. Поскольку в регионе сосредоточена значительная часть нефтяных запасов страны, развитие энергетической инфраструктуры и эффективное использование производственного потенциала по-прежнему остаются одними из важных направлений.