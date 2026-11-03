В рамках проекта «Народная стройка» планируется открыть 100 тысяч рабочих мест

В Атырау начала работу информационно-пропагандистская группа по разъяснению задач и инициатив, обозначенных в Послании Президента. Члены группы проведут встречи с коллективами учреждений и жителями региона, в ходе которых обсудят приоритетные направления развития страны. Первая встреча состоялась в Атырауском университете имени Халела Досмухамедова, в ней приняли участие более 100 человек.

На встрече депутат Курултая РК Арман Хайруллин остановился на социально-экономических вопросах, поднятых в Послании, и разъяснил значение инициатив на предстоящий период.

По его словам, в сфере здравоохранения планируется поэтапно повысить оплату труда участковых медицинских работников на 40 процентов. В сфере образования было отмечено, что необходимо сократить бумажную нагрузку учителей, а их основной задачей должно стать качественное обучение. Кроме того, предусмотрено строительство в 20 регионах специальных школ на 237 тысяч детей.

На встрече особое внимание было уделено и проекту «Народная стройка». По словам депутата, предложение объявить 2027 год Годом строительства позволит развивать социальную инфраструктуру в соответствии с демографическим ростом в стране. Потребность в строительстве новых школ, объектов культуры и социальной сферы растет. При этом развитие строительной отрасли будет способствовать и созданию новых рабочих мест.

– Считаю, что проект «Народная стройка» придаст импульс развитию страны. Это инвестиция в будущее. В рамках проекта предусмотрено открытие 100 тысяч новых рабочих мест. Для этого важно совершенствовать законодательную базу и создавать благоприятные условия, не препятствующие работе предпринимателей, – сказал Арман Хайруллин.