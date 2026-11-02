12 многодетных семей в Макатском стали обладателями собственного жилья

В Макатском районе 12 многодетным семьям вручили ключи от новых домов. Из них девять семей получили жилье в поселке Доссор, три – в поселке Макат, сообщает Региональная служба коммуникаций.

На торжественной церемонии аким района Азамат Мамбетов поздравил новоселов и пожелал им всего самого доброго.

– Получить новое жилье – большое счастье и важное событие для каждой семьи. Со стороны государства ведется системная работа по поддержке многодетных семей и улучшению качества их жизни. Пусть в каждом доме царят радость, благополучие и достаток! – сказал Азамат Мамбетов.

Также он отметил, что работа по социальной поддержке и обеспечению жителей жильем будет продолжена и в дальнейшем.

Напомним, с начала года в Макатском районе жилье получили 48 семей из числа социально уязвимых категорий.