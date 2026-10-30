Болат Акчулаков поручил ускорить реализацию программы развития системы водоотведения

В Атырау продолжается работа по развитию системы водоотведения. Утверждена Дорожная карта и создана рабочая группа под руководством заместителя акима области.

Вопросы строительства новых сетей, модернизации действующей инфраструктуры и привлечения дополнительных источников финансирования обсудили на рабочем совещании под председательством акима области Болата Акчулакова.

В рамках первого этапа, как сообщил руководитель КГП «Атырау облысы Су Арнасы» Мейрим Калауи, в 2027 году планируется реализовать семь проектов. Строительство канализационных сетей охватит микрорайоны Мирас, Геолог, Жулдыз и Береке, а также территорию в направлении сельского округа Еркинкала.

В 2028 году строительство канализационных сетей предусмотрено в микрорайонах Балауса, Нурсая и Лесхоз, а также на территориях Мясокомбината, Курсая, Химзавода и Кокарны. На последующих этапах систему водоотведения планируется развивать в микрорайонах Мунайшы, СМП-136 и СМП-163, а также в направлении села Талгайран и вдоль канала Ерик Мостовой.

Аким области также подчеркнул необходимость продолжения модернизации действующих канализационно-насосных станций. Обновление существующей инфраструктуры необходимо синхронизировать со строительством новых сетей для обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения.

В рамках программы также предстоит провести паспортизацию канализационных сетей и колодцев. Специалисты уточнят их местоположение, технические параметры и состояние. Это позволит сформировать актуальную базу инфраструктуры и определить первоочередные участки для ремонта и реконструкции.

Отдельное внимание будет уделено развитию дренажной системы и регулированию уровня грунтовых вод. Аким области поручил совместно с гидрогеологами изучить архивные данные и опыт Астаны в строительстве и эксплуатации дренажных систем, а также рассмотреть возможность адаптации эффективных технических решений к условиям Атырау. Это позволит предотвратить подтопления и избежать чрезмерного осушения грунта.

Глава региона отметил, что развитие системы водоотведения является стратегической задачей, требующей безотлагательного решения. С учётом актуальности проблемы пятилетний период реализации программы может оказаться слишком продолжительным. В связи с этим поручено рассмотреть дополнительные механизмы финансирования, в том числе привлечение частных инвесторов в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП), а также долгосрочное финансирование со стороны международных институтов развития. Это позволит ускорить строительство и снизить нагрузку на региональный бюджет.

«На сегодняшний день все необходимые решения по строительству централизованной системы водоотведения в Атырау приняты. Необходимо максимально ускорить подготовку проектной документации, обеспечить слаженную работу всех ответственных государственных органов и реализацию намеченных мероприятий в установленные сроки», — подчеркнул Болат Акчулаков.