Для молодых избирателей провели лекцию о выборах депутатов маслихатов

30 октября 2026 года для студентов Атырауского университета имени Халела Досмухамедова была проведена информационная лекция о выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан.

В ходе лекции член Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Жалгас Халелов рассказал студентам о деятельности и функциях маслихатов, основных этапах избирательного процесса, требованиях избирательного законодательства, а также требованиях, предъявляемых к кандидатам.

В мероприятии приняли участие 20 студентов. Они получили ответы на интересующие их вопросы. Кроме того, участники выразили готовность принять участие в голосовании в предстоящей избирательной кампании.

Основная цель мероприятия – повышение электоральной культуры молодёжи, формирование гражданской активности и расширение правовой грамотности в вопросах избирательного процесса.