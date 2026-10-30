В Атырауской области вручены удостоверения кандидатам, выдвинутым по партийным спискам

29 октября 2026 года Атырауской областной территориальной избирательной комиссией были вручены удостоверения зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по партийным спискам на внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 29 ноября 2026 года.

Председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Асия Кистаубаева вручила представителям политических партий удостоверения кандидатов и пожелала успехов в предстоящей избирательной кампании.

Также было обращено внимание на важность соблюдения требований избирательного законодательства, проведения агитационной работы в установленные сроки и в рамках закона.