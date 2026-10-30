Аким области ознакомился с ходом строительства завода «Силлено»

Аким Атырауской области Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства завода по производству полиэтилена «Силлено» мощностью 1,25 млн тонн в год. В ходе рабочей поездки обсуждались темпы строительно-монтажных работ, обеспечение будущего производства электроэнергией и водой, а также участие казахстанских компаний в реализации проекта.

Генеральный директор ТОО «Силлено» Мухтар Авутбаев представил информацию о текущем статусе строительства и монтаже технологического оборудования. В настоящее время общий прогресс реализации проекта составляет 40,9%.

Работы ведутся на объектах пиролиза, полимеризации и общезаводского хозяйства. Завершена установка в проектное положение первой крупногабаритной технологической колонны фракционирования этилена высотой 101,8 метра. Продолжается монтаж печей и криогенных резервуаров, а также строительство производственных объектов и инженерной инфраструктуры.

Отдельное внимание Болат Акчулаков уделил обеспечению будущего производства электроэнергией и водой. Аким поручил представить расчёты максимальной потребности предприятия в электроэнергии и техническую документацию по предусмотренному проектом энергетическому оборудованию.

— Необходимо видеть полную картину: на основании каких документов и с учётом какого оборудования рассчитана потребность в электроэнергии. Если собственных ресурсов окажется недостаточно, это может создать серьёзные проблемы. Импорт электроэнергии обходится дорого, поэтому важно заранее понимать, откуда мы будем получать необходимые объёмы. Аналогичный подход должен быть и к вопросу водоснабжения, — подчеркнул Болат Акчулаков.

Кроме того, аким области поручил обеспечить соответствие объектов инфраструктуры установленным требованиям. В частности, рассмотрен вопрос строительства капитального здания полицейского поста на территории проекта.

На строительной площадке мобилизовано более 5 тысяч человек и свыше 500 единиц специальной техники. На пике строительства планируется задействовать порядка 15 тысяч работников.

После ввода завода в эксплуатацию будет создано более 1 тысячи постоянных рабочих мест. Подготовка будущих кадров ведётся уже сейчас: формируется пул молодых специалистов из числа выпускников вузов и колледжей, в том числе Атырауской области.