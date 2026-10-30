Аким области обсудил с Послом КНР перспективы инвестиционного сотрудничества

В Атырау состоялась встреча акима области Болата Акчулакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Хань Чуньлинем. В формате круглого стола также приняли участие китайских компаний, работающих в Казахстане.

Болат Акчулаков отметил заинтересованность региона в укреплении экономических связей с Китаем и представил инвестиционный потенциал области, включая специальные экономические зоны «НИНТ» и «Атырау», индустриальные площадки и проект парка технологических инноваций «Евразия» с планируемым объёмом инвестиций порядка 120 млн долларов.

Посол КНР обозначил три направления сотрудничества: промышленность и инвестиции, экологические технологии, а также образование и гуманитарные связи.

В промышленной сфере перспективными названы глубокая переработка нефти и газа, нефтехимия, машиностроение и логистика. В экологической повестке — борьба с опустыниванием, водосберегающие технологии, модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод. В сфере образования стороны отметили работу совместного образовательного центра на базе Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева, а также потенциал дальнейших межрегиональных и культурных обменов.

Со своей стороны, Болат Акчулаков подчеркнул заинтересованность области в привлечении инвестиций в сельское хозяйство и переработку продукции, производство строительных материалов и нефтехимию. Также обсуждались возможности применения водосберегающих технологий и развития цифровых решений, включая проекты IT-хаба и Smart City.

— Мы готовы сотрудничать с партнёрами на взаимовыгодной основе в сельском хозяйстве, производстве строительных материалов, промышленности, а также в сфере малого и среднего бизнеса, — отметил Болат Акчулаков.

В завершение встречи аким пригласил китайские компании принять участие в инвестиционном форуме, проведение которой планируется в начале следующего года, и сообщил о подготовке Инвестиционного атласа области. Посол выразил готовность передать информацию заинтересованным компаниям. Стороны договорились продолжить взаимодействие по перспективным направлениям сотрудничества.