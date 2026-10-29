В рамках кампании по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 29 ноября 2026 года, состоялось второе заседание Атырауской областной территориальной избирательной комиссии.

В повестку дня заседания были включены два вопроса. В частности, рассмотрены итоги выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов, а также вопросы организации работы со списками избирателей и их представления в избирательные комиссии.

Общее количество депутатов областного, городского и районных маслихатов Атырауской области составляет 140 человек. Из них 15 депутатов областного маслихата избираются по партийным спискам. В рамках кампании 6 политических партий представили свои партийные списки. От партии «Ауыл» выдвинуто 4 кандидата, от партии «Ак жол» — 7, от партии «Respublica» — 6, от Народной партии Казахстана — 2, от партии «Байтақ» — 3 и от партии «Әділет» — 24 кандидата. Всего — 46 кандидатов. Согласно законодательству, доля женщин и молодёжи в партийных списках каждой партии должна составлять не менее 30%. Данная норма соблюдена всеми партиями.

По 125 одномандатным избирательным округам было выдвинуто в общей сложности 403 кандидата, из них 146 кандидатов выдвинули свои кандидатуры самостоятельно, а 257 — от политических партий. С начала периода выдвижения 17 человек отказались от участия в качестве кандидатов на основании личных заявлений. Таким образом, на момент завершения срока выдвижения 27 октября общее количество выдвинутых кандидатов по одномандатным округам в области составило 386 человек.

Второй вопрос повестки дня касался формирование списков избирателей. В настоящее время местные исполнительные органы проводят работу по формированию и уточнению списков избирателей. По состоянию на 1 октября 2026 года количество избирателей в Атырауской области составило 426 237 человек. Списки избирателей будут уточнены в порядке, установленном законодательством, и представлены в соответствующие избирательные комиссии. На всех этапах избирательной кампании основное внимание будет уделяться соблюдению требований избирательного законодательства и проведению избирательных процедур в установленные сроки.