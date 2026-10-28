Аким Атырауской области Болат Акчулаков встретился с представителями международной компании Aqualia, специализирующейся на управлении водным хозяйством. Во встрече приняли участие заместитель акима области, аким города Атырау, а также делегация компании: генеральный директор GGU Group и GWP (Tbilisi Waters) по Кавказу и Центральной Азии Хосе Мигель Гонсалес, директор по развитию бизнеса Ираклий Бабухадия, директор по производству Виктор Гутьеррес.

Болат Акчулаков представил делегации предварительную концепцию развития системы водоотведения Атырау, предусматривающую поэтапное развитие канализационной инфраструктуры с учётом особенностей городского рельефа и высокого уровня грунтовых вод.

Также стороны обсудили техническое состояние действующих объектов очистки сточных вод. В связи с этим рассматривается возможность проведения технического аудита с привлечением экспертов Aqualia.

Отдельно отмечена необходимость комплексного подхода к управлению водными ресурсами — от обеспечения качества питьевой воды и очистки сточных вод до снижения потерь и повторного использования очищенной воды для технических нужд. Это особенно актуально для Атырау как промышленного региона с высокой потребностью в технической воде.

Представители Aqualia рассказали о работе компании в 19 странах, где она обслуживает почти 45 млн человек, и об опыте управления водным хозяйством Тбилиси и Рустави. По их данным, за четыре года работы в Грузии удалось на 30% снизить энергопотребление и сократить потери воды.

Стороны обсудили возможные форматы сотрудничества, включая техническое содействие, аудит и различные модели реализации инфраструктурных проектов.

— Водоснабжение и водоотведение — единый цикл, подходить к нему нужно системно. При реализации проектов важно не только решать текущие задачи, но и закладывать качество и надёжность на перспективу, — отметил Болат Акчулаков.

В ноябре Aqualia планирует направить в Атырау команду экспертов для обследования объектов и изучения работы водоканала. Специалисты намерены оценить техническое, коммерческое и финансовое состояние системы водоснабжения и водоотведения. По итогам этой работы до конца года компания рассчитывает подготовить конкретные предложения по дальнейшему сотрудничеству.