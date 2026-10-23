В Атырау от имени Президента вручены государственные награды

В преддверии главного общенационального праздника — Дня Республики аким Атырауской области Болат Акчулаков от имени Президента Касым-Жомарта Токаева вручил жителям региона государственные награды за вклад в развитие области и страны.

В своём выступлении глава региона подчеркнул историческое значение Дня Республики, отметив, что этот праздник символизирует стремление народа к единству и созиданию.

«25 октября — историческая дата, определившая путь казахстанской государственности. Сегодня Казахстан уверенно развивается, укрепляет свой экономический потенциал и занимает достойное место в мировом сообществе. Для Атырауской области важными приоритетами остаются диверсификация экономики, развитие производства, привлечение инвестиций и повышение качества жизни населения. При этом главными ценностями остаются мир, согласие и единство. Добросовестный труд каждого гражданина — основа дальнейшего развития и процветания страны. Пусть наше единство станет залогом новых достижений, а будущее Казахстана будет светлым и благополучным!» — подчеркнул Болат Акчулаков.

Указом Президента Республики Казахстан государственными наградами отмечены ветераны труда, представители промышленности, энергетики, нефтегазовой отрасли, транспорта, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и здравоохранения, а также предприниматели и общественные деятели.

Орденом «Барыс» I степени награждён президент концерна «TNS-group» Токен Жумагулов.

Орденом «Парасат» отмечены ветеран труда Кенхан Айдарбеков и председатель отраслевого совета ветеранов энергетических предприятий области Мухамбеткали Калиев.

Орденом «Құрмет» удостоены ветераны труда Марат Абдуали, Насипкали Конас и Сагидолла Кулгалиев, директор Атырауского осетрового рыбоводного завода Болат Мухатжиев, профессор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Кабибек Мухитов, учитель школы-гимназии №31 Райхан Кулбалиева и художественный руководитель Академического казахского оркестра народных инструментов имени Д. Нурпеисовой Болат Долдашов.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены представители рабочих профессий: водитель ТОО «Потенциал Ойл» Нурлыбек Дияшев, электромонтёр ТОО «Атырау Жарық» Бауыржан Есмаганбетов и тракторист-механизатор КГП «Қызылқоға Сервис» Мазим Тургалиев.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены представители разных профессий, среди них машинист тепловоза ТОО «Болат-Жол» Сергей Амантурлин, инженер-нефтяник ТОО «Прикаспиан Петролеум Компани» Бауыржан Абдигали, электромонтёр «Ембімұнайэнерго» Марат Оразалиев, электромеханик филиала АО «Казахтелеком» Алия Демеуова, технолог рыбного производства Сара Танжарыкова, врач Кызылкогинской районной больницы Гулзира Кази, руководители крестьянских хозяйств Юлия Матвеева и Дархан Толегенов.

Медалью «Шапағат» награждён врач-анестезиолог-реаниматолог Индерской районной больницы Мейржан Толенбаев.

Торжественное мероприятие завершилось праздничной концертной программой.