23 октября 2026 года по инициативе Атырауской областной территориальной избирательной комиссии состоялась встреча с представителями политических партий.

Основной целью мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов избирательного процесса, обмен мнениями с представителями политических партий, а также разъяснение требований избирательного законодательства и предоставление информации по вопросам организации выборов.

Встречу провела секретарь Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Айнур Аманжулова. Встреча была организована в смешанном формате: офлайн и онлайн посредством платформы Zoom.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с организацией и проведением избирательного процесса, а также проведена разъяснительная работа по основным требованиям действующего избирательного законодательства. Участники смогли задать интересующие их вопросы и получить соответствующие ответы и разъяснения.

В рамках мероприятия состоялся открытый обмен мнениями, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы и предложения, касающиеся избирательного процесса.