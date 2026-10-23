Молодежи разъяснены вопросы о выборах депутатов маслихатов

В рамках подготовки к внеочередным выборам депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 29 ноября, на платформе ZOOM состоялось онлайн-обучение, направленное на повышение правовой грамотности молодежи и формирование активной гражданской позиции.

Обучение провел член Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Жалгас Халелов. В мероприятии приняли участие 22 молодых человек, которые получили полезную информацию об избирательном процессе.

В ходе встречи были рассмотрены история и значение выборов депутатов маслихатов, системы проведения выборов, порядок выдвижения кандидатов в депутаты и необходимые документы для их регистрации. Также участникам разъяснили основные этапы организации и проведения выборов.

Особое внимание было уделено избирательным правам граждан, роли местных представительных органов в жизни общества и важности участия молодежи в общественно-политических процессах.

Подобные информационно-разъяснительные мероприятия способствуют повышению правовой грамотности молодых граждан, развитию избирательной культуры и формированию ответственного отношения к участию в выборах.