В Атырауской области начали строить магистральные этано- и пропанопроводы

В Атырауской области началось строительство магистральных этано- и пропанопроводов, которые соединят газосепарационный комплекс на Тенгизе с нефтегазохимическими заводами СЭЗ «НИНТ» в Карабатане.

В мероприятии принял участие аким области Болат Акчулаков. Он отметил, что развитие нефтегазохимии и глубокой переработки сырья позволит расширить промышленное производство в регионе.

— Сегодня важно не ограничиваться добычей сырья, а развивать его глубокую переработку и выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Этот проект позволит развивать новые производства, привлекать инвестиции и создавать рабочие места, а производство полиэтилена и полипропилена откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса. Наша цель — превратить область в крупный индустриальный центр с современными нефтегазохимическими производствами, — сказал Болат Акчулаков.

В рамках мероприятия подписан трёхсторонний меморандум между управлением координации занятости и социальных программ, ТОО «KMG PetroChem» и подрядчиком ТОО «ЧППИ Казахстан» о приоритетном трудоустройстве жителей региона. На пике строительства планируется до 1 300 рабочих мест, после ввода трубопроводов в эксплуатацию — около 170 постоянных.

По словам заместителя председателя правления ТОО «KMG PetroChem» Артура Коныскалиева, оба трубопровода протяжённостью около 210 км каждый проложат в едином техническом коридоре. Этанопровод сможет транспортировать 1,6 млн тонн сырья в год, пропанопровод — 1,1 млн тонн. По ним этан поступит на завод по производству полиэтилена, пропан — на производство пропилена. Компания намерена привлекать местных специалистов и казахстанские компании.

Строительство планируется завершить в конце 2028 года. Бесшовные трубы из углеродистой и легированной стали рассчитаны на эксплуатацию при низких температурах, производство труб для пропанопровода уже началось.