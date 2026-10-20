В Атырау подвели итоги работы ветеранских организаций и обозначили новые задачи

В Атырау состоялся пленум на тему «Продвижение национальных ценностей — прочная основа преемственности поколений: роль ветеранов в обществе и новые задачи».

Участники обсудили итоги работы ветеранских организаций, меры социальной поддержки и их роль в воспитании молодёжи и сохранении национальных традиций.

В мероприятии приняли участие аким Атырауской области Болат Акчулаков, председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Абылгазы Кусайынов, председатель областного Совета ветеранов Мурат Утешев и представители ветеранских организаций региона.

Аким области Болат Акчулаков подчеркнул, что поддержка ветеранов, сохранение их здоровья и создание достойных условий жизни остаются важными задачами.

— Вы внесли значительный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и культуры региона. Сегодня ваш жизненный опыт и активная гражданская позиция важны для сохранения общественной стабильности, воспитания молодёжи и передачи национальных ценностей следующим поколениям. Благодарю вас за вклад в развитие области и уверен, что впереди у нас ещё много совместной работы, — отметил Болат Акчулаков.

В своём выступлении Абылгазы Кусайынов обозначил приоритетные направления работы ветеранского движения, среди которых укрепление уважения к старшему поколению, популяризация чтения, передача жизненного опыта молодёжи и сохранение исторической памяти.

В Атырауской области действуют 264 ветеранские организации, объединяющие более 65 тысяч человек. За последние пять лет созданы ещё 18 отраслевых объединений.

По словам председателя областного Совета ветеранов Мурата Утешева, особое внимание уделяется медицинскому и социальному сопровождению пожилых людей. На медицинском учёте состоят 80 тысяч пенсионеров, из них 49 тысяч охвачены стационарной помощью на дому, в том числе 11 тысяч ветеранов. Для пожилых людей также организуют занятия физкультурой, культурные мероприятия, психологические консультации и правовую поддержку.

В завершение пленума нагрудным знаком «Құрмет белгісі» за особые заслуги в реализации проекта Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» награждены меценат Токен Жумагулов, почётный гражданин Атырауской области Мадина Габдусалимова, ветеран государственной службы Габбас Хисметуллин и председатель совета матерей «Әжелер алқасы» при областном Совете ветеранов Кунсулу Султанова. Ряд ветеранов также получили почётные грамоты республиканского объединения и благодарственные письма акима Атырауской области.