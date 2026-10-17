В преддверии празднования Дня Республики в (наименование региона)пройдутреспубликанскиеакции «RepublicDay»

и «BerekeFest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся

до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «RepublicDay» и «BerekeFest» на территории (наименование региона), а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Пресс-служба акимата Атырауской области

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «RepublicDay» и «BerekeFest»

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «RepublicDay» и «BerekeFest»

Наименование торгового объекта

Адрес

Республиканская акция «RepublicDay»

1

Торговый дом

"Насиха"

ул. Махамбета 116

2

Торговый дом

"Тамаша"

ул. Сатпаева 37

3

Торговый дом

"Атырау"

ул. Сатпаева 17 а

4

Торгово-развлекательный центр

"Байзар"

ул. Қулманова 111а

5

Торговый дом

"Бақдаулет"

мкр. Алмагүл 5

6

Торгово-развлекательный центр

"Infinity mall"

ул. Сатпаева 43а

Республиканская акция «Bereke Fest»

1

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Каршымбай Ахмедиярова, 28а

2

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Отегена Баймуханова, 36

3

Супермаркет «Ярмарка»

мкр. Авангард-3, 40а

4

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Жалена Тулепова, 86в, блок 2

5

Супермаркет «Ярмарка»

мкр. Авангард-3, 31

6

Супермаркет «Ярмарка»

пр. Каныша Сатпаева, 50а

7

Супермаркет «Ярмарка»

мкр. Авангард-2, 11Б, блок 6

8

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Зейноллы Гумарова, 4

9

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Мухтара Ауэзова, 25

10

Супермаркет «Ярмарка»

пр. Азаттык, 113

11

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Рысбай Габдиева, 34а

12

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Таумуш Жумагалиева, 10, блок 11

13

Супермаркет «Ярмарка»

мкр. Нурсая, 28

14

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Махамбета Утемисова, 118е

15

Супермаркет «Ярмарка»

мкр. Нурсая, 15

16

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Георгия Канцева, 2г

17

Супермаркет «Ярмарка»

ул. Исатая Тайманова, 2Б

18

Супермаркет «Ярмарка»

мкр. Привокзальный-3а, 21а

19

Супермаркет «Ярмарка»

мкр. Алмагуль, 1

20

Супермаркет «Ярмарка»

трасса Атырау-Доссор, 92

21

Супермаркет «Анвар»

пр. Каныша Сатпаева, 14

22

Супермаркет «Анвар»

ул. Сырым Датова, 46

23

Супермаркет «Дана»

ТРЦ Baizaar, ул. Бактыгерея Кулманова, 111а; ТРЦ Насиха, ул. Махамбета Утемисова, 116д

24

Супермаркет «Дана»

ТРЦ Насиха, ул. Махамбета Утемисова, 116д

25

"Клубничный рай"

ул. Гинаята Абдрахманова, 39

26

"Клубничный рай"

ул. Отегена Баймуханова

27

"Клубничный рай"

ул. 27-я, 2

28

"Клубничный рай"

ул. Курмангазы, 127

29

"Клубничный рай"

мкр. Мясокомбинат, 1/37

30

"Dihan"

мкр. Сары Арка, 37

31

"Dihan"

ул. Г.Кожаакаева, 24

32

"Dihan"

ул. К.Сатпаева, 25

33

"Dihan"

Мкр. Нурсая, 56

34

"Dihan"

п. Жанаталап, трасса Атырау-Дамбы, строение-142

35

"Dihan"

ул. К.Маденова, 1а/1