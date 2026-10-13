В рамках кампании по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 29 ноября 2026 года, состоялось первое заседание Атырауской областной территориальной избирательной комиссии.

Заседание открыла председатель комиссии Асия Кистаубаева, которая отметила важность предстоящей избирательной кампании. Она отметил, что одной из главных задач является организация избирательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечение прав избирателей и соблюдение прозрачности и законности избирательной кампании.

В соответствии с повесткой дня на заседании были рассмотрены следующие вопросы:

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Атырауского областного маслихата, назначенных на 29 ноября 2026 года;

2.Об утверждении графика работы окружных избирательных комиссий.

По вопросам повестки дня были обсуждены основные задачи, касающиеся организации избирательной кампании, определены приоритетные направления работы на предстоящий период. Согласно утвержденному календарному плану срок выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов начинается 14 октября и заканчивается в 18:00 часов 27 октября. Срок регистрации кандидатов истекает 1 ноября в 18:00. Период предвыборной агитации начинается после 18:00 часов 1 ноября и заканчивается в 00:00 часов 28 ноября. Дата голосования 29 ноября.

Согласно второму вопросу повестки дня, принятым постановлением утвержден график работы окружных избирательных комиссий Атырауской области, начало работы установлено в 09 часов 00 минут, без перерыва на обед, окончание работы в 18 часов 00 минут.