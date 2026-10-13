Атырау объединил более 200 шахматистов из 23 стран

В Атырау стартовал международный шахматный турнир «Atyrau Open 2026» с общим призовым фондом 100 тысяч долларов США. Соревнования собрали более 200 шахматистов из 23 стран и стали третьим этапом Кубка Казахстана по классическим шахматам. Организаторами международного турнира выступают акимат Атырауской области, управление физической культуры, спорта и туризма Атырауской области и Казахстанская федерация шахмат.

В церемонии открытия принял участие аким Атырауской области Болат Акчулаков. Приветствуя участников, он подчеркнул, что проведение международных соревнований укрепляет спортивные связи между странами и открывает новые возможности для обмена опытом.

- Для нашего региона это большая честь и важное событие, укрепляющее международное сотрудничество в сфере спорта. Такие соревнования не только помогают спортсменам совершенствовать своё профессиональное мастерство, но и укрепляют дружбу между странами, создавая возможности для обмена опытом. Уверен, что турнир пройдёт на высоком уровне и подарит зрителям интересные партии. Желаю всем участникам успехов, красивых комбинаций и ярких побед! - сказал Болат Акчулаков.

За шахматными досками встретятся представители Казахстана, Узбекистана, Индии, Азербайджана, Армении, Китая, Ирана, Вьетнама, Монголии, Южной Кореи, Швеции, Турции и других стран. Программа турнира включает две категории - Masters и Open. В Masters выступают шахматисты с рейтингом FIDE 2600 и выше, призовой фонд этой категории составляет 90 тысяч долларов. В Open соревнуются участники с рейтингом до 2600, а призовой фонд - 10 тысяч долларов США. Игры пройдут с 12 по 20 октября.

Партии проходят по швейцарской системе в девять туров с обсчётом международного рейтинга FIDE. Контроль времени - 90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход. Отметим, что этап, который проходит в Атырау, продолжает серию Кубка Казахстана по классическим шахматам. Первый турнир «Aktobe Open 2026» прошёл в июне в Актобе, второй - «Oskemen Open 2026» - состоялся в июле в Усть-Каменогорске. По итогам соревнований в Атырау определят сильнейших шахматистов и участников финала Кубка Казахстана.

Помимо основных партий, в программе фестиваля - детский блиц-турнир среди участников до 10 лет, семинар для тренеров и преподавателей шахмат, открытие шахматного кабинета имени Г. А. Айдаралиева и сеанс одновременной игры с участием гроссмейстеров.