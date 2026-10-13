В Атырау стартовал III международный театральный фестиваль имени Рахымжана Отарбаева

В Атырау состоялось открытие III международного театрального фестиваля имени Рахымжана Отарбаева, объединившего 11 театров из Казахстана, Кыргызстана и Каракалпакстана. В течение пяти дней участники представят постановки, раскрывающие творческое наследие известного казахского писателя-драматурга.

Торжественная церемония прошла на сцене Академического казахского драматического театра имени Махамбета. В мероприятии приняли участие аким Атырауской области Болат Акчулаков, генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Султан Раев, руководитель управления театрального искусства Министерства культуры и информации РК Алтынгуль Нурбекова, председатель фонда «Руханият» имени Рахымжана Отарбаева, супруга драматурга Сауле Отарбаева.

Почётными гостями фестиваля стали известные деятели театра и кино, в том числе народная артистка Казахстана Меруерт Утекешева, народный артист Казахстана Бахтияр Кожа, заслуженные деятели Республики Казахстан Еркебулан Даиров, Нурнияз Муканов и Асхат Маэмиров, народный артист Казахстана Дулыга Акмолда, режиссёр, заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена «Құрмет» Нурлан Жуманиязов, а также заслуженный артист Кыргызстана - актёр и режиссёр Бусурман Одуракаев.

Выступая на церемонии открытия, аким области Болат Акчулаков отметил, что наследие Рахымжана Отарбаева занимает особое место в казахской литературе и драматургии, а проведение фестиваля на родине писателя придаёт ему особую значимость.

⁠ ⁠Рахымжан Отарбаев - не просто писатель, уроженец Атырауской области, он - художник слова, оставивший собственный след в казахской литературе и драматургии, его творчество стало достоянием всего казахского народа. В его произведениях глубоко переплетаются темы человека и общества, чести и ответственности, времени и жизни. Поэтому проведение международного фестиваля его имени на родной земле имеет особое значение. У театрального искусства Атырау есть свои традиции. В нашем регионе сформировались уважение к сцене и взыскательная зрительская аудитория. Развитие театра - это не только достижение отдельной отрасли искусства, но и показатель культурного уровня общества. Там, где развивается искусство, укрепляются свобода мысли, духовный поиск и уважение к творчеству. Уверен, что нынешний фестиваль продолжит эти традиции и обогатит культурное пространство Атырау новыми творческими связями, - подчеркнул глава региона, пожелав участникам творческих успехов.

Главная цель фестиваля - популяризация творческого наследия Рахымжана Отарбаева, развитие национального театрального искусства и укрепление международного культурного сотрудничества. По словам главного художника Академического казахского драматического театра имени Махамбета Темирбека Мухтарова, фестиваль станет площадкой для профессионального диалога режиссёров, актёров, художников и представителей творческой интеллигенции. Участники смогут обменяться опытом, представить собственные сценические решения и познакомить зрителей с различными прочтениями произведений драматурга.

С 12 по 16 октября спектакли будут проходить на сценах театра имени Махамбета и Атырауского молодёжного театра. Постановки оценит профессиональное жюри, в состав которого вошли отечественные и зарубежные специалисты театрального искусства. По итогам фестиваля лучшие творческие работы будут отмечены наградами.