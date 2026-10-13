Атырауский завод выпустил 1 000 полувагонов и готовится к расширению производства

В Атырау на вагоностроительном заводе выпустили тысячный полувагон. Знаковое событие приурочили ко Дню машиностроителя. Торжественный запуск ознаменовался выкатыванием вагона из производственного цеха.

В мероприятии принял участие аким Атырауской области Болат Акчулаков. По его словам, наряду с нефтегазовой отраслью в регионе развивается машиностроение, создаются современные производства и новые рабочие места.

– Атырауский вагоностроительный завод - яркий пример этой работы. Предприятие освоило серийное производство, расширяет линейку продукции и выходит на внешние рынки. Подписание договора на поставку вагонов в Монголию подтверждает востребованность отечественной продукции. На заводе и смежных предприятиях группы работают 1 400 человек. За этими показателями - благополучие семей, возможности для молодёжи и укрепление экономики области. Особенно важно, что вокруг завода формируется производственный кластер, объединяющий изготовление, испытания и ремонт вагонов. Это создаёт основу для дальнейшей локализации производства и развития инженерных компетенций. Благодарю руководство, инженеров и всех работников предприятия за ваш труд и вклад в развитие Атырауской области, – сказал Болат Акчулаков.

Атырауский вагоностроительный завод - первое в Центральной Азии предприятие полного цикла по производству грузовых вагонов, построенное с нуля. Клеймо завода-изготовителя и сертификаты ЕАЭС на полувагоны были получены в декабре 2024 года. За короткий срок предприятие наладило серийный выпуск продукции. Сегодня производственная линейка включает полувагоны, крытые вагоны, вагоны-хопперы, цистерны для перевозки сжиженного газа и нефтепродуктов. Мощность завода составляет 6-8 тысяч вагонов в год. До конца 2026 года планируется набрать и обучить 500 сотрудников. В перспективе численность работников должна превысить 3 500 человек, а уровень локализации производства по завершении инвестиционного цикла планируется довести до 96%.

В следующем году завод намерен расширить модельный ряд за счёт цистерн для перевозки серной кислоты и растительных масел, а также 80-футовых фитинговых платформ. Кроме того, проходят испытания собственной модели штампосварной тележки для грузовых вагонов.

В рамках развития индустриального кластера в июле в Атырау также начал работу независимый научно-исследовательский испытательный центр. Он позволяет проводить испытания железнодорожного подвижного состава и его узлов непосредственно в Казахстане. Ещё одним этапом развития промышленного кластера стало строительство литейного завода ТОО «Texol Steel». С проектом ознакомился аким Атырауской области Болат Акчулаков, поддержав инициативу.

Развитие производства и расширение промышленной инфраструктуры формируют в Атырауской области единый железнодорожный кластер, охватывающий изготовление, испытания и ремонт подвижного состава.