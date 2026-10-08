Назначен аким Курмангазинского района Атырауской области

Распоряжением акима Атырауской области Болата Акчулакова, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами районного маслихата, акимом Курмангазинского района назначен Нурсултан Бисембиев.

В ходе встречи с активом района аким области поблагодарил Абата Жангалиева за проделанную работу и вклад в социально-экономическое развитие Курмангазинского района, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.

Нурсултан Бисембиев по образованию бухгалтер-аудитор и экономист.

С 2013 по 2017 год занимал различные должности в Атырауской областной ревизионной комиссии — от оператора до главного инспектора-наблюдателя.

В мае 2017 года был назначен заместителем руководителя управления финансов Атырауской области, а с октября 2017 года возглавил управление финансов региона.

С ноября 2019 года по август 2022 года занимал должность акима Кызылкогинского района.

В 2022–2024 годах работал советником акима Атырауской области. С 31 мая 2024 года являлся членом Ревизионной комиссии по Атырауской области.

Аким области пожелал Нурсултану Бисембиеву успехов в работе и дал ряд поручений, направленных на социально-экономическое развитие района. В их числе — обеспечение занятости населения, модернизация инженерной инфраструктуры, подготовка к отопительному сезону, развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли.

Глава региона поручил решать поставленные задачи в тесном взаимодействии с жителями района и депутатами районного маслихата.