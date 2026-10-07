В Атырау волонтеры посадили 50 саженцев плодовых деревьев

«Это мое дерево». Добровольцы, поддержав экологическую программу «Таза Қазақстан», приняли участие в благом начинании в рамках проекта «Путь, который мы выбрали». В мероприятии участвовали около 40 человек, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Они посадили 50 саженцев плодовых деревьев на территории Центра адаптации несовершеннолетних. Кроме того, волонтеры приняли участие в работах по уборке, благоустройству и озеленению территории.

Экологическую акцию организовали КГУ «Азаматтық орталық» Управления внутренней политики Атырауской области и КГУ «Молодежный ресурсный центр Атырауской области».

– Наша цель в том, чтобы озеленить окружающую среду, сформировать экологическую культуру среди молодежи, повысить ответственность за природу и призвать к вкладу в процветание родного края. Радует, что молодежь активно участвует в таких инициативах. Каждый посаженный саженец является проявлением сопереживания природе и ответственности перед родной землей», сказала руководитель отдела КГУ «Азаматтық орталық» Асемгуль Аскаркызы.

Экологическая инициатива была направлена на повышение общественной активности молодежи и укрепление ответственности за охрану окружающей среды и процветание родного края.