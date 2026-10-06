Болат Акчулаков поздравил педагогов Атырауской области с Днем учителя

Торжественное мероприятие «Ұстаз – білімнің шамшырағы» посвященное Дню учителя прошло в Атырау. Аким области Болат Акчулаков поздравил педагогов и выразил благодарность за их труд, вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.

-Учитель - это не просто профессия, а великая миссия. Будущее страны - в руках подрастающего поколения, а его становление происходит благодаря знаниям и воспитанию, которые вы даете своим ученикам. Безусловно, важно помнить, что добиться хороших результатов в этом направлении можно только при совместной работе школы, родителей и общества. В последние годы проводится масштабная работа по улучшению инфраструктуры организаций образования. Строятся новые школы «Келешек мектептері», отвечающие современным требованиям, ремонтируются действующие учебные заведения. Все это направлено на создание условий для получения учащимися качественного образования. В Послании Президента перед педагогами поставлены важные задачи, в том числе повышение квалификации в соответствии с новыми требованиями и освоение современных методик обучения.

Считаю, что это - важные шаги, направленные на повышение казахстанской системы образования до мирового уровня и непосредственно влияющие на будущее подрастающего поколения. С праздником, дорогие учителя! - сказал аким области.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие сферы образования ряд педагогов удостоен государ