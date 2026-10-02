В Атырау стартовал II республиканский профессиональный конкурс «MedSkills Atyrau-2026».

Цель конкурса — развить у участников знания и практические навыки, необходимые для оказания квалифицированной медицинской и социальной помощи с учётом физических, психологических и социальных потребностей пациента.

В официальном открытии конкурса медсестёр принял участие аким Атырауской области Болат Акчулаков.

— Сегодня в нашем городе собрались студенты медицинских колледжей из разных регионов Казахстана. Этот конкурс — хорошая возможность обменяться опытом и показать профессиональные навыки. От качества подготовки медицинских работников во многом зависит качество помощи пациентам. Работа медицинской работника требует не только знаний и ответственности, но и внимательного отношения к каждому человеку. Желаю участникам успехов, а экспертам — объективной оценки. Пусть конкурс внесет вклад в развитие здравоохранения страны! — сказал аким области.

Задания конкурса объединены в три модуля, посвящённых различным направлениям медицинского и социального ухода. Модуль A включает проведение инъекций, модуль B — организацию лечебного питания в стационаре, а модуль C — уход за пациентом с сахарным диабетом в домашних условиях. В каждом модуле участники выполняют практические задания, моделирующие ситуации, с которыми они могут столкнуться при оказании помощи.

За объективность оценки и соблюдение международных стандартов отвечает команда экспертов, которая оценивает практические навыки участников и качество выполнения конкурсных заданий.

В прошлом году победителями конкурса стали студенты из Атырауской области. В этом году они вновь представляют регион на конкурсе.

Практическая часть конкурса пройдёт в Центре учащихся имени Абая, а победителей объявят 2 октября.