В ходе рабочей поездки в Атыраускую область Вице-премьер Канат Бозумбаев посетил объекты Национального проекта по модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры (МЭКС), ознакомился с реконструкцией канализационных очистных сооружений, строительством фильтровальной станции, проверил готовность системы гражданской защиты и посетил сельхозобъект в рамках проекта «Ауыл Аманаты».

В рамках МЭКС в Атырау модернизируются тепловые сети. Их общая протяженность составляет 409,2 км, износ — 62,3%. Нацпроектом предусмотрена реконструкция участка протяженностью почти 8 км, износ которого достигает 95%. В результате тепловые потери планируется снизить на 75%. Всего до конца 2030 года в городе предусмотрена прокладка 26,6 км новых тепловых сетей со снижением общего физического износа до 40%.

Также в регионе обновляются электрические сети. ТОО «Атырау Жарык» реализует девять мероприятий, предусматривающих обновление 114,6 км воздушных линий 110 кВ, 50,7 км линий 35 кВ и 238 км сетей 6/10 кВ, а также 46 трансформаторных подстанций. Будет установлено более 10,5 тыс. приборов автоматизированного учета электроэнергии и внедрена система SCADA на 16 подстанциях. Строительно-монтажные работы начнутся в феврале 2027 года.

«Финансирование в рамках Национального проекта — это возможность комплексно обновить городскую инфраструктуру. Необходимо использовать этот ресурс таким образом, чтобы в перспективе средний износ инженерных сетей города не превышал 45%», — отметил Канат Бозумбаев.

Для обеспечения стабильной подачи газа на участке от села Алмалы до села Еркинкала завершается строительство автоматизированной газораспределительной станции пропускной способностью 120 тыс. кубометров в час. В рамках проекта проложен новый магистральный стальной газопровод протяженностью 21,7 км до села Еркинкала, а также построена полиэтиленовая газораспределительная сеть протяженностью 20 км.

Отдельное внимание уделено вопросам водоотведения. Канат Бозумбаев ознакомился с состоянием канализационных очистных сооружений и ходом рекультивации полей испарения. Одним из наиболее сложных экологических объектов остаются левобережные поля испарения площадью 1 336,2 га «Тухлая балка». В рамках проекта Tazalyq городская часть была рекультивирована в 2023 году. На заводской части рекультивация продолжается: из четырех секторов работы завершены на двух.

Канат Бозумбаев поручил ТОО «АНПЗ» проработать принципиальную схему обращения с технологическими стоками, предусматривающую снижение нагрузки на водные ресурсы и недопущение дальнейшего расширения полей испарения. В качестве одного из решений предложено рассмотреть применение современных технологий повторного использования воды, в том числе возврат в производственный цикл воды, забираемой из реки Урал.

«Необходимо найти долгосрочное технологическое решение вопроса, а не переносить проблему на последующие годы. Нужно принципиально решить вопрос с очисткой сточных вод, определить правильную технологическую схему и не допускать дальнейшего загрязнения окружающей среды», — отметил Канат Бозумбаев.

На правобережных КОС строительная готовность составляет около 85%, завершение работ запланировано до конца года. Параллельно проводится рекультивация поля испарения «Квадрат»: из предусмотренных к удалению 1,7 млн кубометров загрязненного осадка уже очищено более 900 тыс. кубометров. В дальнейшем очищенную воду планируется использовать для технических нужд и озеленения. При рассмотрении технологической схемы выявлены вопросы, требующие корректировки технологий обеззараживания, доочистки и биологической очистки сточных вод. Канат Бозумбаев поручил профильным специалистам детально проработать необходимые изменения и представить конкретные решения.

Вице-премьер также ознакомился с состоянием системы водоснабжения Атырау. Проектная мощность водоочистных сооружений составляет 120 тыс. кубометров в сутки, фактическая — 90 тыс. Из четырех фильтровальных станций работают три. Станция №2, построенная в 1968 году, в 2024 году выведена из эксплуатации из-за аварийного состояния. Самая старая станция №1 эксплуатируется с 1939 года. Предлагается демонтировать аварийные сооружения и построить современный блок мощностью 30 тыс. кубометров в сутки.

Канат Бозумбаев поручил ускорить модернизацию водоочистной инфраструктуры с учетом качества питьевой воды и состояния сетей. При планировании необходимо увязать развитие коммунальной инфраструктуры с генеральным планом города, обеспечивая создание необходимых мощностей до возникновения дефицита. Также поручено изучить зарубежный опыт, в том числе технологические решения, применяемые в Китае.

Отдельно рассмотрено состояние водохозяйственной инфраструктуры. КГКП «Табиғат» обслуживает 21 канал и гидроузел «Ералы» общей протяженностью около 1 300 км. В 2026 году на восстановительные работы из республиканского бюджета выделено 399 млн тенге. Уже расчищены отдельные участки каналов «Сборный», «Алға», «Маратши» и «Баксай». До конца года планируется расчистить каналы «Аксай» и «Багырлай».

Канат Бозумбаев поручил совместно с профильным министерством разработать и утвердить поэтапный план восстановления каналов с учетом развития сельского хозяйства и внедрения современных технологий орошения.

«Необходимо рассматривать восстановление каналов не только как коммунальную задачу, но и как основу для развития сельского хозяйства и агропромышленности. При наличии государственной поддержки и субсидий нужно создавать условия для формирования сельскохозяйственного кластера в регионе», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Вице-премьер также ознакомился с работой водно-спасательной станции ДЧС Атырауской области и посетил тепличный комплекс «Айдана Агро» в селе Бейбарыс Махамбетского района в рамках проекта «Ауыл Аманаты».

По итогам поездки Канат Бозумбаев поручил ответственным государственным органам и организациям своевременно принимать решения по проблемным объектам коммунальной инфраструктуры, не допускать затягивания сроков и ориентироваться на долгосрочный эффект модернизации. Особое внимание поручено уделить комплексному обновлению инженерных сетей, эффективности очистных сооружений, надежности водоснабжения и развитию водохозяйственной инфраструктуры региона.