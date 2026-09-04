В Астане частично перекроют пересечение улиц С. Сейфуллина и А. Сембинова

В Астане на пересечении улиц С. Сейфуллина и А. Сембинова проводят работы по ремонту дорожного полотна, передает официальный сайт акимата столицы.

В связи с этим в период с 5 по 7 сентября текущего года движение автотранспорта на данном участке будет частично перекрыто.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.