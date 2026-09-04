В столичных школах стартовал проект «8 минут чтения художественной литературы»

В образовательных учреждениях Астаны с первой недели нового 2026–2027 учебного года по инициативе Управления образования стартовал проект «8 минут чтения художественной литературы», передает официальный сайт акимата столицы.

В рамках проекта, организованного в целях повышения интереса учащихся к чтению книг и расширения их кругозора, дети ежедневно читают книги в течение 8 минут. То есть перед началом уроков каждой смены 8 минут времени отводится на чтение книг.

«Цель запуска данного проекта в том, чтобы каждый ученик читал художественную литературу. Ведь у читающего ребенка расширяются знания и кругозор. Польза от чтения книг огромна. Оно способствует увеличению словарного запаса, ежедневной тренировке мозга, развитию памяти и улучшению творческого мышления ребенка. Кроме того, это оказывает большое влияние на повышение качества образования. Именно поэтому мы разработали данный проект и внедряем его в школы», — говорит руководитель Методического центра Управления образования города Астаны Сындар Мураткызы.

Также в школах для детей функционируют зоны «Буккроссинг» и коворкинг-пространства.

«Сегодня в нашей школе начался проект по чтению книг «8 минут чтения». С сегодняшнего дня перед первым уроком мы запустили проект чтения художественной литературы. Я начала читать произведение Сапаргали Бегалина «Бала Шокан».

Сегодня за 8 минут я прочитала 5 страниц. Значит, такими темпами за месяц я смогу полностью завершить одну книгу. После того как закончу эту книгу, я смогу читать другие произведения. Я очень рада началу этого проекта. Ведь не секрет, что если этого не требовать, мы редко уделяем внимание чтению книг. Призываю всех читать книги», — рассказала учащаяся школы-лицея №56 Рамина Айтуар.