В Астане чествовали педагогов-ветеранов

В честь Дня учителя при организации Управления образования Астаны прошел конкурс воспитательных видеороликов «Ұстаздан ұлағат – ұрпаққа аманат», передает официальный сайт акимата столицы.

Главная цель конкурса — популяризация ценностей программы «Адал азамат», пропаганда образцового пути педагогов-ветеранов, а также укрепление преемственности между старшим поколением и молодыми директорами.

В конкурсе приняли участие дошкольные организации и общеобразовательные школы из 6 районов столицы. Творческие группы от каждого района, состоящие из педагога-ветерана, молодого директора, учителей и учащихся, представили 5–7-минутные видеоролики. В работах нашли отражение труд учителя, роль педагога в воспитании учеников и преемственность поколений.

На открытии мероприятия руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев поздравил педагогов-ветеранов и отметил их вклад в сферу образования.

В видеороликах особое значение было уделено ценностям честности, трудолюбия, ответственности, патриотизма и единства. Также были показаны профессиональный путь педагогов-ветеранов, их жизненная позиция и поучительные наставления для последующих поколений.

Конкурсные работы, основанные на идее «Пример учителя — основа воспитания честного гражданина!», оценивались по их воспитательному значению, раскрытию ценностей концепции «Адал азамат», преемственности поколений, творческой идее, качеству видеоролика и воздействию на зрителя.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

Гран-при — школа-гимназия №78 имени Смагула Садвакасова;

I место — общеобразовательная средняя школа №119;

II место — детский сад №35 «Ертегі»;

III место — школа-лицей №56.

Победители были награждены дипломами и подарками.

Конкурс позволил не только популяризировать опыт старшего поколения, но и продемонстрировать преемственность учительских традиций, а также рассказать о трудовом пути личностей, которые могут служить примером для молодых педагогов.