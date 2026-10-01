В Астане пожилые люди пели песни и участвовали в дефиле национальных костюмов

В Астане в честь Международного дня пожилых людей организовали праздничный концерт «Қарттарым, аман-сау жүрші!». Мероприятие провел Центр активного долголетия района «Есиль», передает официальный сайт акимата столицы.

Цель концерта — выразить почтение представителям старшего поколения, укрепить преемственность поколений и популяризировать активный образ жизни.

По словам ведущего специалиста Центра активного долголетия района «Есиль» Макпал Туракбайкызы, центр был открыт в 2021 году. Сейчас его посещают более 6 тысяч человек.

«Только за сентябрь услугами центра воспользовались 1169 человек. Сейчас здесь предоставляется 10 видов услуг, работают более 17 клубов. Пенсионеры занимаются спортом, творчеством, поют в хоре, рисуют. Многие отмечают, что после прихода в центр их здоровье улучшилось и они стали реже обращаться в поликлиники. Для нас это большая радость», — рассказала Макпал Туракбайкызы.

На праздничном мероприятии пожилых людей поздравили ведущий специалист Центра активного долголетия района «Есиль» Макпал Туракбайкызы, председатель Совета ветеранов района «Есиль» Шарипа Устемирова и председатель Астанинского городского регионального филиала партии «Ауыл» Улан Абдиханов. Он также вручил пенсионерам старше 80 лет праздничные медали, посвященные 25-летию партии «Ауыл», и памятные подарки.

В программе концерта прозвучали кюи на домбре, традиционные и эстрадные песни. Также зрителям представили танцевальные номера, дефиле национальных костюмов и выступления творческих коллективов.

Пенсионерка Мария Гариполлакызы, которая регулярно посещает центр уже два года, рассказала, что активно участвует в культурных мероприятиях. В составе фольклорного ансамбля «Казына» она исполнила на концерте песню «Акбулак».

«Мы участвуем в самых разных культурных мероприятиях. Я являюсь участницей фольклорного ансамбля «Казына». Сегодня вместе с ансамблем мы исполним песню «Акбулак». Этот центр принес мне большую пользу. Мы не сидим дома, развиваемся и демонстрируем свое творчество в самом сердце Астаны. Наше настроение улучшается, мы живем активной жизнью. Желаю всем пожилым людям долгих лет жизни и крепкого здоровья», — сказала она.

70-летняя Оразкуль Дайрабаева в рамках праздничного мероприятия приняла участие в дефиле национальных костюмов. Будучи участницей проекта «Әлемді таңғалдырған әжелер», она представляет национальную одежду в современной интерпретации.

«Мы — участницы проекта «Әлемді таңғалдырған әжелер». Мы представляем публике коллекции автора проекта, казахстанского дизайнера Раушан Ануарбеккызы. Наша цель — популяризировать традиции и национальную одежду в современной интерпретации. С тех пор как мы начали приходить в центр, мы учимся красиво стареть и жить активной жизнью. Чтобы жить долго, нужно относиться к жизни и окружающим людям с любовью. Думаю, сейчас мы можем быть хорошим примером для молодежи», — отметила Оразкуль Дайрабаева.

Праздничный концерт объединил творческие выступления, музыку и национальные традиции, а участники старшего поколения смогли продемонстрировать свои таланты и активную жизненную позицию.