В столичном детском саду №84 «Каусар» прошел городской семинар «Flamingo Fest», направленный на развитие у детей любви к природе и формирование экологической культуры. Мероприятие было организовано в рамках преемственности между детским садом и школой-лицеем №95, передает официальный сайт акимата столицы.

В семинаре приняли участие воспитанники детского сада и их родители, педагоги, представители школы и специалисты управления образования.

Цель мероприятия — в рамках единой воспитательной программы «Адал азамат» познакомить детей с природными богатствами родного края, расширить их словарный запас, развить творческие способности и сформировать экологическую культуру. Кроме того, ставилась задача укрепить преемственность между детским садом и школой, активизировав совместную работу по защите природы.

В ходе мероприятия была разъяснена важность общенациональной акции «Таза Қазақстан». Детям рассказали, что защита окружающей среды начинается с простых ежедневных действий. В частности, речь шла о необходимости выбрасывать мусор в специальные урны, заботиться о птицах и животных, а также экономить воду и природные ресурсы.

По словам заведующей детским садом №84 «Каусар» Балаусы Кайыргалиевой, важно связывать экологическое воспитание с повседневной деятельностью ребенка.

«В процессе воспитания ребенка мы в первую очередь обращаем внимание на его отношение к окружающей среде, людям и природе. Через сегодняшнее мероприятие мы демонстрируем не только преемственность воспитания между детским садом и школой, но и первые шаги детей в познании и защите природы. В этом и заключается суть акции «Таза Қазақстан». Соблюдение чистоты — обязанность не только взрослых, это культура, которая формируется с самого детства. Если ребенок научится содержать свой двор в чистоте, выбрасывать мусор в урну и заботиться о птицах, эта привычка станет его образом жизни в будущем. Поэтому важно связывать экологическое воспитание с повседневной деятельностью ребенка», — сказала Балауса Кайыргалиева.

В познавательной части семинара дети совершили путешествие в «Удивительный мир природы» и познакомились с природой Коргалжынского заповедника. Также был представлен специальный макет с изображением обитающих на территории заповедника птиц и животных.

В творческой части была организована площадка мастер-классов «FLAMINGO ART». На ней малыши проявили фантазию, украшая заранее подготовленные фигурки фламинго из тонкого дерева.

Дидактическая игра «Найди силуэт» была направлена на развитие внимания и познавательных способностей детей. В ходе игры они сопоставляли изображения птиц с их силуэтами, различали и считали их.

Подобные познавательные и творческие мероприятия помогают детям со школьного возраста ответственно относиться к окружающей среде. Кроме того, они позволяют формировать ценности защиты природы через повседневные навыки и укрепляют воспитательную преемственность между детским садом и школой.