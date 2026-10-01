«Закон и порядок»: наркограффити закрасили в одном из столичных районов

В рамках принципа «Закон и порядок» в столичном жилом массиве «Шубар» провели акцию по закрашиванию надписей с рекламой сайтов и Telegram-каналов, распространяющих запрещенные вещества, передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие организовали сотрудники аппарата акима района Есиль совместно с районной полицией и столичным Управлением по вопросам молодежной политики. К работе также привлекли волонтеров.

Подобные надписи выявляют во время регулярных обходов территории. В 2025 году сотрудники акимата, представители прокуратуры, полиции, Управления по вопросам молодежной политики, а также КСК и ОСИ обнаружили 31 такую надпись.

С начала этого года сотрудники районной полиции совместно с волонтерами «Астана жастары» выявили еще 12 фактов незаконной рекламы запрещенных веществ.

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