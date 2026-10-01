Центр развития туризма «Astana Tourism» и глобальная технологическая группа Rakuten Sports подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие спортивного туризма и привлечение крупных международных спортивных мероприятий в столицу Казахстана, передает официальный сайт городского акимата.

Сотрудничество с Rakuten Sports открывает новые возможности для обмена опытом, развития партнерских проектов и повышения международной узнаваемости Астаны на глобальной арене через спорт, entertainment-индустрию и современные форматы массовых мероприятий.

Rakuten Group - глобальная технологическая группа, основанная в Токио в 1997 году. Компания развивает широкий спектр сервисов в сфере электронной коммерции, финтеха, цифрового контента, коммуникаций и спорта. Rakuten также известна своими спортивными проектами и партнерствами, включая владение футбольным клубом Vissel Kobe, Tohoku Rakuten Golden Eagles и спонсорство команды НБА Golden State Warriors.

Rakuten Sports является спортивным бизнес-направлением Rakuten Group, в основе подхода компании - идея о том, что спорт способен объединять людей вне зависимости от языка, культуры и региона. Компания имеет доступ к сети из более чем 130 правообладателей в сфере спорта, включая команды, лиги, спортсменов и международные спортивные мероприятия, и помогает выстраивать партнерства на различных мировых рынках.

Реализация партнерства позволит расширить присутствие Астаны на международной спортивной арене, создать дополнительные возможности для роста въездного туризма и укрепить позиционирование столицы как перспективного направления событийного и MICE-туризма.