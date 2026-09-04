В Астане завершился сезон социально-спортивного проекта «Начни с себя», который длился три месяца, передает официальный сайт столичного акимата.

В рамках проекта в течение трех месяцев для жителей столицы проводили бесплатные тренировки на свежем воздухе.

Инициатива стартовала 6 июня и объединила порядка 13 500 участников. Занятия проходили регулярно на популярных локациях города — в Триатлон-парке и Ботаническом саду. Проект был направлен на популяризацию здорового образа жизни, развитие массового спорта и профилактику вредных привычек среди подростков и молодежи. Мероприятие реализовали в рамках инициативы «Закон и порядок» при поддержке акимата Астаны, Управления физической культуры и спорта, а также Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий. Финальная тренировка прошла 3 сентября в Триатлон-парке под мостом «Архар». На закрытии сезона участники и тренеры подвели итоги трехмесячной работы, поделились достигнутыми результатами и провели последнее совместное занятие.

Как отметил заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Усербай, «Начни с себя» стал частью масштабной летней программы из пяти бесплатных социально-спортивных проектов, которые в общей сложности охватили около 45 тысяч жителей столицы. Горожане занимались под руководством профессиональных инструкторов такими направлениями, как йога, скандинавская ходьба, Street Workout и другие виды физической активности на открытых площадках.

В течение сентября летний сезон этих инициатив завершается поэтапно. Организаторы подчеркивают, что главная цель проектов заключалась не только в достижении высоких количественных показателей, но и в создании условий для регулярных занятий спортом, чтобы физическая активность становилась неотъемлемой частью повседневной жизни астанчан.