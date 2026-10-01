Отопительный сезон стартует в Астане

Отопительный сезон 2026/2027 начнется в Астане со 2 октября, передает официальный сайт столичного акимата.

«В соответствии с постановлением акимата города Астаны со 2 октября 2026 года начинается отопительный сезон 2026–2027 годов», — сообщили в АО «Астана-Теплотранзит».

Со 2 октября в столице начнется поэтапная подача тепла. Полное подключение всех объектов планируется в течение ближайших дней.

Предприятие готово к работе в отопительный период и обеспечению надежной транспортировки и распределения тепловой энергии потребителям столицы.

В рамках подготовки к отопительному сезону в городе проведен комплекс необходимых мероприятий: гидравлические испытания тепловых сетей, ремонтные работы, устранение выявленных дефектов и подготовка оборудования.