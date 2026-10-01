В связи с проведением дорожных работ в Астане будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на нескольких перекрестках, передает официальный сайт столичного акимата.

Движение будет перекрыто на следующих перекрестках:

– с 23:00 часов 1 октября до 7:00 часов 2 октября на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Б. Момышулы;

– с 23:00 часов 2 октября до 7:00 часов 3 октября на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и М. Жумабаева.

Водителей и пешеходов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.