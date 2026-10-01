В Астане живет династия учителей с общим трудовым стажем 350 лет

Педагог-психолог столичной школы-лицея №92 имени Акжана Аль-Машани Дилар Жаксыбаева — представительница учительской династии, члены которой трудятся в сфере образования на протяжении семи поколений. Хотя трудовой путь молодого специалиста начался всего пять месяцев назад, история педагогической деятельности ее семьи берет свое начало в 1917 году, передает официальный сайт акимата Астаны.

Первым учителем в династии стал Гусман Ергалиевич Бижанов. Он 20 лет проработал учителем начальных классов в селе Тонкерис Мартукского района Актюбинской области. Согласно семейным архивам, Гусман Ергалиевич на собственные средства построил школу, создав условия для обучения сельских детей. Позже, в годы войны, он отправился на фронт защищать Родину.

Его сын Гажып Гусманович Бижанов продолжил просветительский путь отца.

Он посвятил 60 лет своей сознательной жизни сфере образования и духовного воспитания. Владея казахским, арабским и русским языками, он 30 лет преподавал арабский язык. Затем еще 30 лет служил имамом в мечети, где также занимался обучением детей.

Учительская традиция продолжилась и в жизни матери Дилар — Ажар Ерсеитовны Капетовой. Ее педагогический стаж составляет 30 лет. В качестве учителя истории и организатора в сфере образования она работала в школах городов Актобе и Актау. Сегодня она трудится учителем истории и заместителем директора по воспитательной работе в школе-лицее №92.

Еще один яркий представитель династии — дедушка Дилар, Жаксыбай Акбатырович Капетов. Став учителем математики, он руководил несколькими сельскими школами. С 1984 по 2013 год возглавлял школу в селе Жайсан. В общей сложности он посвятил сфере образования более сорока лет.

Бабушка Алима Жолекеновна Капетова также выбрала учительскую стезю. Она работала учителем начальных классов в школах сел Целинное, Андреевка и Жайсан. Ее школьный стаж также насчитывает около сорока лет.

Другие представители семьи тоже связали свою жизнь с педагогикой. Дядя Дилар по отцовской линии, Акан Жаксыбаевич Капетов, имеет 26 лет педагогического стажа. В настоящее время он преподает специальные дисциплины в Жайсанском многопрофильном колледже.

Асемгуль Кеикбаевна Капетова уже около 20 лет трудится в сфере образования учителем физики и информатики.

Кроме того, среди старшего поколения династии Жолекен Жумагалиевич Жумагалиев работал учителем начальных классов и директором вечерней школы, Нурзада Жолекеновна Муканова — учителем русского языка и литературы, Тамара Жолекеновна Курмангазина — учителем математики.

Таким образом, из одной династии вышли учителя начальных классов, учителя-предметники, директора школ и преподаватели колледжей. Среди них есть те, кто помимо обучения внес вклад в развитие сельских школ, духовное воспитание детей и подготовку будущих специалистов.

Сегодня путь учительской династии семи поколений продолжает Дилар Жаксыбаева. Как педагог-психолог она оказывает поддержку учащимся в их психологическом состоянии, личностном развитии и укреплении уверенности в своих способностях.

«Для меня учительство — это огромная ответственность, любовь к ребенку и аманат, переданный нашими предками. Если мои близкие обучали детей и указывали им путь, то моя задача — помочь ребенку понять себя, поверить в свои силы и преодолеть трудности», — говорит молодой педагог.

Педагогическая традиция, связавшая семь поколений, — это история не просто одной семьи, а летопись вклада нескольких колен в образование и воспитание. Каждое поколение династии в свою эпоху трудилось в школах, колледжах, селах и городах, внося свой вклад в воспитание учеников.

Для Дилар этот путь только начинается. Пятимесячный трудовой стаж — это новый этап семейной традиции, зародившейся более века назад.