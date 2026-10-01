Астанада студенттер арасында төрт күндік «Student Unity» спартакиадасы басталды
Астанада студент жастар арасында «Student Unity» ашық спорттық жобасы аясында қалалық спартакиада басталды. Төрт күнге созылатын жарысты Астана қаласы әкімдігінің Жастар саясаты мәселелері басқармасы мен «Астана жастары» жастар ресурстық орталығы ұйымдастырды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Спартакиадаға елордадағы жоғары оқу орындары мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері қатысады. Қатысушылар шағын футбол, волейбол, шахмат және үстел теннисі бойынша бақ сынайды.
Жобаның негізгі мақсаты – бұқаралық спортты дамыту, жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау және студенттердің спортқа қызығушылығын арттыру. Сонымен қатар жарыс жоғары оқу орындары мен колледж студенттері арасындағы байланысты нығайтып, командалық рух пен ынтымақтастықты дамытуға бағытталған.
«Астана жастары» жастар ресурстық орталығы бөлімінің басшысы Сұлтан Өмірғалиевтің айтуынша, спартакиадаға елорданың барлық университеті мен колледждерінің студенттері қатысады.
«Жастар саясаты мәселелері басқармасы мен «Астана жастары» жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен «Student Unity» спартакиадасы басталды. Жарыс төрт күнге созылады. Қатысушылар футбол, волейбол және шахматтан бақ сынайды. Іс-шара соңында жеңімпаздар марапатталады, – деді Сұлтан Өмірғалиев.
Спартакиада қорытындысы бойынша жүлделі орындарға ие болған командалар мен қатысушылар кубоктармен, медальдармен және дипломдармен марапатталады. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлерін төрешілер алқасы анықтайды.