Лучших педагогов определили в Астане

В Астане определили победителей городского этапа Республиканского конкурса «Лучший педагог-2026», передает официальный сайт столичного акимата.

По итогам ІІ этапа победителями республиканского конкурса «Лучший педагог - 2026» были определены следующие столичные педагоги:

- Біржанқызы Әйгерім, учитель казахского языка и литературы ГКП на ПХВ «Школа – гимназия №78 имени Абая Кунанбаева» акимата города Астаны;

- Оспанова Гульмира Нургазыевна, учитель химии ГКП на ПХВ «Средняя школа №116» акимата города Астаны;

- Жолбарысова Молдир Айткалиевна, заведующий ГККП «Ясли-сад №5 «Ақбота» акимата города Астаны;

- Карбоз Нағашыберген Ерденұлы, учитель истории ГКП на ПХВ «Средняя школа №105»акимата города Астаны;

- Воронко Татьяна Геннадьевна, учитель-дефектолог КГУ «Специальная школа №2» акимата города Астаны

- Абдолла Жанар, учитель химии КГУ «Специализированный лицей №82 «Дарын» акимата города Астаны

- Ирбаева Назым Максатовна, учительказахского языка и литературы, ГКП на ПХВ «Средняя школа №107» акимата города Астан Бейсенбаев Даурен Манапович, учитель предмета изобразительное искусство и черченияГКП на ПХВ «Школа искусств №1 имени Тәттімбет»акимата города Астаны;

-Абдрахманова Жанна Есимбековна,преподаватель специальных дисциплин ГКП на ПХВ «Высший колледж ASTANA POLYTECHNIC»акимата города Астаны;

- Болатқызы Салтанат, учитель химии КГУ «Средняя школа №115» акимата города Астаны.