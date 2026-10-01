Две столичные гимнастки вышли в финал ХХ Азиатских игр

В Айти и Нагое (Япония) завершился квалификационный этап соревнований по художественной гимнастике в рамках ХХ летних Азиатских игр. Две спортсменки из Астаны вышли в финал соревнований, передает официальный сайт столичного акимата.

По итогам квалификации две представительницы Астаны — Акмарал Ерекешева и Айбота Ертайкызы — вышли в финал.

Результаты столичных спортсменок:

Акмарал Ерекешева - 111,350 балла;

Айбота Ертайкызы - 106,550 балла.

Финальные соревнования состоятся в 09:00 утра 3 октября по времени Астаны.