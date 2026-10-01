В Астане живет необычная династия, передающая учительскую профессию из поколения в поколение. Учитель английского языка международной школы №81 «Astana English School» Анаргуль Бахтиярова посвятила сфере образования 29 лет трудового пути. Сегодня она продолжает учительскую традицию, которую выбрали ее мать, старшая и младшая сестры, племянница и сын, передает официальный сайт акимата столицы.

На приход Анаргуль Жулатовны в профессию в первую очередь повлияла семья, ведь педагогический труд в этой династии продолжается уже несколько поколений.

Основательницей учительского пути в семье стала мать — Шамсинур Бахтиярова. Она 40 лет проработала учителем начальных классов, открыв дорогу к школьным знаниям для тысяч детей. Труд матери, которая впервые вложила в руки ребенка ручку, научила буквам и повела в мир знаний, стал огромным примером для ее дочерей.

«Каждый урок моей мамы был наполнен добротой, терпением и безграничной любовью к ребенку. Эти качества передались и нам», — говорит Анаргуль Жулатовна.

Сегодня в сфере образования трудятся несколько членов этой семьи. Старшая сестра Анаргуль Жулатовны, Раиса Хамитова — учитель музыки. Ее педагогический стаж достиг 41 года. Работая в музыкальной школе №1 города Астаны, она вносит вклад в развитие творческих способностей молодых талантов.

Младшая сестра, Алмагуль Жулатовна, также выбрала путь учительства. Педагог, преподающий русский язык в Экибастузе, имеет 20-летний стаж работы.

Педагогическая традиция перешла и к следующему поколению. Племянница Мадина Мейрамовна Сейтканова работает учителем музыки в музыкальной школе №1. Молодой учитель с 12-летним опытом обучает своих воспитанников тонкостям музыкального искусства.

Сын Анаргуль Бахтияровой, Мирас Беспаев, тоже продолжил профессиональный путь матери и выбрал учительство. Он работает учителем физической культуры в школе-лицее №37 города Астаны. За пять лет работы он повышает интерес учеников к спорту и обучает их важности ведения здорового образа жизни.

Таким образом, три поколения одной династии трудятся в сфере образования, сохраняя учительские традиции. Пока один закладывает первые знания ребенка, другой прививает творчество через музыку, третий помогает освоить иностранный язык, а четвертый воспитывает любовь к спорту. Несмотря на разные специализации, общая цель у всех одна — дать ребенку качественное образование и правильное воспитание.

«Я горжусь своей профессией. Достижения моих учеников — моя самая большая радость. А след, оставленный в их сердцах — главный смысл моей учительской жизни», — говорит Анаргуль Бахтиярова.

Сегодня в столичных школах трудятся такие учительские династии, передавая свой опыт и ценности последующим поколениям.

Это назидательная традиция, которая повышает статус педагога и подчеркивает важность учительского труда в воспитании поколений.