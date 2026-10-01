Изучили архивные документы и создали видеоролик: в Астане прошел конкурс среди школьников

В столице, в здании акимата Сарыаркинского района прошел конкурс творческих работ Государственного архива города Астаны в рамках республиканского проекта «Архив и будущее поколение». Проект направлен на повышение интереса молодого поколения к истории и популяризацию архивных документов с новой стороны, передает официальный сайт акимата столицы.

Знакомство молодого поколения с архивом и привлечение их к изучению исторических документов — одно из важных направлений сегодняшнего дня. В организованном с этой целью конкурсе приняли участие учащиеся 9–12 классов общеобразовательных школ города Астаны. Молодые исследователи, используя документы и фотоматериалы из архивных фондов, отразили исторические темы в своих творческих работах.

Часть участников представила исторические данные в формате видеороликов, презентаций и современного цифрового контента.

Главная особенность конкурса — основание каждой работы на архивных источниках. Это требование позволило молодым участникам не ограничиваться использованием готовой информации, а поработать с документами, заняться поиском исторических фактов, проанализировать их и представить со своей точки зрения. В связи с этим конкурс стал не просто творческим состязанием, а познавательной площадкой, направленной на развитие исследовательских способностей молодежи.

В ходе оценки работ учитывались уровень использования архивных документов, раскрытие темы, мастерство работы с историческими данными, творческий поиск и представление материала в современном формате.

В состав жюри, оценивавшего конкурсные работы, вошли представители сфер архива, образования, культуры и медиа. Председателем жюри выступил директор государственного учреждения «Государственный архив города Астаны» Жангельды Бимолдин.

Также в составе жюри были декан Высшей школы искусств и гуманитарных наук Международного университета Астана Саят Ибрай, руководитель отдела координации архивной деятельности Управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Жангуль Тажина, а также ветеран и отличник архивного дела Газиза Исахан.

По итогам конкурса молодые участники смогли творчески раскрыть исторические темы, продемонстрировав свои изыскания и оригинальные идеи в работе с архивными документами.

Участники были отмечены в специальных номинациях, а победителям и призерам вручили денежные и ценные призы.