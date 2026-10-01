Интеллект, экология, порядок: молодежный форум провели в Астане

В столичном Дворце «Жастар» прошел форум «Будущее Казахстана: Интеллект, Экология, Порядок». Главные темы мероприятия – экологическая инициатива «Таза Қазақстан», принцип «Закон и порядок» и развитие культуры чтения, передает официальный сайт акимата Астаны.

Форум был организован в рамках проекта «Student Unity». Этот проект призван объединить молодежь разных университетов, чтобы студенты могли знакомиться, обмениваться опытом и вместе обсуждать актуальные вопросы в специальных центрах на базе вузов. Один из спикеров форума, руководитель регионального проектного офиса «Кітап оқитын ұлт» по Астане Жаксыбай Буранбаев, поговорил со студентами о чтении. В начале выступления он спросил участников, какие книги они прочли и что смогли применить на практике.

«Интеллект – это не ChatGPT в кармане. Интеллект – это способность задавать правильный вопрос после прочитанного», – сказал Жаксыбай Буранбаев.

В числе приглашенных спикеров форума также были экотренер, представитель IT-бизнеса, сотрудники органов экономических расследований и столичной полиции, представители волонтерского движения и спортивного сообщества.

Их участие связано с тремя направлениями форума – интеллектуальным развитием, экологией и соблюдением закона.

Общение со студентами продолжится и после форума.

В рамках проекта планируют формировать студенческие команды, участники которых смогут выступать на городских площадках и делиться опытом с молодежью других вузов.